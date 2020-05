Autoscheibe in Nilkheim eingeschlagen

Dieser war auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhandels im Magnolienweg abgestellt und weist nun eine eingeschlagene Fensterscheibe auf der Beifahrerseite auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Hubschraubereinsatz in Hösbach-Rottenberg

Am Freitag, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein BMW die Ringstraße und fuhr hier an den rechten Fahrbahnrand. Als die 67-jährige Fahrerin ihre Tür öffnete, übersah sie ein von hinten nahendes E-Bike, das den BMW linksseitig überholen wollte. Die Radlerin konnte der Fahrzeugtür nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kam zu Fall. Die 54-jährige E-Bike-Fahrerin wurde mit einem Schädel-Hirn-Träume mittels eines Helikopters in ein Krankenhaus geflogen.

Pflanzendieb in Goldbach

Goldbach. Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag, gegen 2 Uhr Zugang zu einem Gartengrundstück in der Aschaffenburger Straße und entwendete dort zwei Palmen und andere Sträucher, die kurz zuvor erst eingepflanzt wurden. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich.