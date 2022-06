Autoscheibe in Lohr eingeschlagen

Hierbei wurde die Fahrerscheibe eines weisen VW Polo mutmaßlich eingeschlagen. Ob hierzu ein Gegenstand verwendet wurde ist nicht bekannt. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben könnten bzw Zeugen die im Nahbereich des Tatortes Personen mit einer Handverletzung oder Gegenstand in der Hand festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Lohr. Am frühen Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrad-Fahrer im Kreuzungsbereich der B26 zur Jahnstraße. Hier wollte ein 77-jähriger Autofahrer aus der Jahnstraße kommend nach links auf die B26 in Fahrtrichtung Lohr am Main abbiegen, und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Motorrad-Fahrer, der seinerseits von Sackenbach von der B26 kommend nach links in die Jahnstraße einbiegen wollte. Es kam zur Kollision, in Folge dessen sich der Motorrad-Fahrer verletzte und in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste.

Frammersbach. Zwischen Dienstag und Mittwoch stellte ein 29-jähriger Autofahrer in Frammersbach direkt neben dem Feuerwehr-Gebäude am Marktplatz seinen Wagen rückwärts in eine Parklücke ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Aus- oder Einparkten an diesem Fahrzeug einen Streifschaden an der rechten vorderen Front und entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

vd/Polizei Lohr