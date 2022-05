Autoscheibe in Eschau mit Stein eingeworfen

Frau mit Haschisch in Kleinwallstadt erwischt

Kleinwallstadt u. Wörth, Lkr. Miltenberg Am Nachmittag des 10.05.22 wurde in der Marienstraße in Kleinwallstadt eine junge Frau auf einer Parkbank von einer Polizeistreife ertappt, als sie mit ihrem Begleiter einen Joint rauchte. Im Rucksack der jungen Frau fanden sich weiter wenige Gramm Haschisch und Marihuana. In Wörth wurde in der Pfarrer-Adam-Haus-Str. ein junger Mann kontrolliert, der ebenfalls wenige Gramm von den vorgenannten Betäubungsmitteln mitführte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0