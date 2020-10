Drei Autos krachen in Glattbach ineinander: Zwei Frauen verletzt

Gegen 14.45 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Opel von Johannesberg kommend in Richtung Glattbach. Vor der Bushaltestelle Himbeergrund stoppte sie ihren Wagen, damit ein Bus auf die Staatsstraße einbiegen konnte. Ein hinter dem Opel fahrender BMW hielt ebenfalls. Der dahinter fahrende VW-Fahrer bremste zu spät. Der VW krachte in den BMW, der BMW in den Opel.

Sowohl die Opel- als auch die BMW-Fahrerin erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Der VW-Fahrer und seine Kinder blieben unverletzt.

Die Glattbacher Feuerwehr beseitigte die Unfallspuren und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Während der Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Staatsstraße für kurze Zeit komplett ab. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. rah/mai