Autos stoßen in Aschaffenburger Kreuzung zusammen

Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtzeichenanlage außer Betrieb. An der Kreuzung folgte die Frau der Erthalstraße in gerader Richtung, wobei sie durch Zeichen 206 wartepflichtig war.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige KIA-Fahrerin die Friedrichstraße auf der Vorfahrtsstraße stadteinwärts. Die Toyota-Fahrerin übersah das andere Fahrzeug und fuhr in die Kreuzung ein. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von circa

10.000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit von Samstag, 11.00 Uhr bis Sonntag, 11.00 Uhr wurde in der Lohmühlstraße ein

schwarzer BMW, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war, durch ein unbekanntes

Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von

der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

In der Zeit von Montag 10.30 Uhr bis 16.15 Uhr wurde in der Straße „Kurmainzer Ring“ ein

auf einer dortigen Parkfläche abgestellter Skoda, Farbe schwarz, durch ein

unbekanntes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte

sich ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

In der Zeit von Freitag 20.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr wurde in der Glattbacher Straße

geparkter grauer Audi angefahren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden befindet sich auf der linken

Fahrzeugseite.

In der Zeit von Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 14.00 Uhr wurde ein blauer BMW auf dem

Parkplatz einer Autovermietung in der Hanauer Straße durch ein anderes Fahrzeug

beschädigt. Der Sachschaden im Bereich der Frontstoßstange beträgt circa 750 Euro.

In der Zeit von Samstag, 19.30 Uhr bis Sonntag 13.50 Uhr wurde von einem abgestellten Jaguar die Kühlerfigur abgerissen und entwendet. Das blaue Auto war in der Weitlingstraße abgestellt worden.

Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Hinweise zu den unbekannten Tätern der oben genannten Fälle erbittet die

Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021 / 857-0.