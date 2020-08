Autos kollidieren seitlich auf A3 bei Waldaschaff - Fahrer hatte sich Ausscheren verschätzt

Ein 61-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr am Freitag, gegen 17:10 Uhr den rechten von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg und schloss zügig auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen auf. Er bemerkte jedoch noch das herannahende und bevorrechtigte Fahrzeug des 41-jährigen Fahrers eines Renault, konnte aber nicht mehr einscheren, ohne mit dem vorausfahrenden Lastwagen zu Kollidieren.

Es kam wie es kommen musste, zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Autos. Der 43-jährige Beifahrer, welcher sich mit im Pkw, Renault befand, wurde dabei leicht verletzt und begibt sich selbstständig zum Arzt. Beide PKWs konnten ihre Fahrt trotz seitlichen Dellen fortsetzen. Der Schaden beider Fahrzeuge wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Mit falschen Personalien unterwegs

Waldaschaff, Lkr. Aschaffenburg: Am Freitag gegen 09:55 Uhr kontrollierten Beamte auf der A3 in Richtung Süden, einen Pkw, VW mit deutscher Zulassung. Der 45-jährige rumänische Fahrzeugführer händigten den Beamten eine Farbkopie eines slowenischen Ausweis und Führerschein aus, bei welchem es sich um Alias Personalien handelte. Er gab an, seine Originaldokumente am gestrigen Tag verloren zu haben. Eine Überprüfung ergab die echten Personalien der Person. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschung amtlicher Ausweise eingeleitet. Ebenfalls eine Anzeige wegen falsche Namensangabe. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach