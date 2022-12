Autos in Würzburg beschädigt - Zeugen gesucht

Wie der bislang unbekannte Täter den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In der Juliuspromenade kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Pkw. Am Samstagabend im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person die rechte Seite eines dort geparkten schwarzen Mercedes. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Fensterscheibe in Würzburg eingeworfen - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde am Marienplatz die Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes durch einen unbekannten Täter beschädigt. Die Schadenshöhe an der Fensterfront beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in den o. g. Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht - silbernes Fahrzeug gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagmorgen um 02:50 Uhr ereignete sich im Berliner Ring eine Unfallflucht. Aufgrund eines Fahrstreifenwechsels des bislang unbekannten Fahrers eines silbernen Pkws auf Höhe der Martin-Luther-Straße, kam es zum Zusammenstoß mit einem links daneben fahrenden weißen VW. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Am VW entstand Sachschaden an der vorderen Stoßstange in Höhe von rund 1.000 Euro. Der silbernen Pkw müsste Beschädigungen an der Fahrerseite und an der vorderen Stoßstange aufweisen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zu dem silbernen Verursacherfahrzeug möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt