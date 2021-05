Autos in Miltenberg und Collenberg beschädigt

Tür an Skoda in Miltenberg eingedrückt

Miltenberg. Am Mittwoch, den 12.05.21, im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr wurde am Miltenberger Bahnhofsvorplatz, im dortigen Baustellenbereich, ein geparkter grauer Skoda Octavia beschädigt. Hier wurde von einem bisher unbekannten Täter die Fahrertüre eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 Euro.

Toyota in Collenberg mutwillig beschädigt

Collenberg. Im Zeitraum von Montag, 10.05., bis Dienstag, 11.05.21 wurde ein am Kirchplatz in Collenberg, Ortsteil Fechenbach, abgestellter weißer Toyota Yaris mutwillig beschädigt. In diesem Fall wurde die Halterung des hinteren Scheibenwischers beschädigt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen der beiden Vorfälle sich bei der Polizei Miltenberg unter der Rufnummer 09371/945-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg