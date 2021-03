Autos in Karlstadt kollidiert

An den Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die beiden Fahrer, ein 82-jähriger Mann und eine 65-jährige Frau, waren der Meinung, dass der jeweils andere Schuld an dem Unfall habe.

Karlstadt. Am Mittwoch fiel den Beamten gegen 18:15 Uhr ein 70-jähriger Mann auf, welcher in der Bahnhofunterführung in Karlstadt verbotswidrig mit einem E-Scooter fuhr. Eine Kontrolle ergab, dass der versicherungspflichtige E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Zellingen. Am Mittwoch übersah in Zellingen gegen 18:55 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2300, aus Richtung Würzburg kommend, beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Billingshäuser Str., den Pkw eines im Kreisverkehr fahrenden 45-jährigen Mannes. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro entstand.

vd/Polizei Karlstadt