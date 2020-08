Autos in Großheubach mit Öl beschmiert

Am Donnerstag wurden zwischen 19:00 und 23:00 Uhr zum wiederholten Male zwei Autos, die in der Röllfelder Straße parkten, mit Öl beschmiert. An beiden Wagen des 56-jährigen Geschädigten entstand bisher kein Sachschaden. Seitens der Polizeiinspektion Miltenberg wurden nun Ermittlungen wegen des Verdachts von Vergehen der versuchten Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel.-Nr. 09371/945-0) erbeten.

Fahrraddiebstahl in Dorfprozelten

In der Zeit von Samstag, den 15.08.2020, bis Freitag, den 21.08.2020, wurde in der Industriestraße, vor der Firma Magna Mirrors, ein Fahrrad gestohlen. Es handelte sich um ein dunkelblaues Fahrrad, das in einem hellblauen Kästchen den Schriftzug „Künzelsau“ stehen hatte. Es hatte einen Wert von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Miltenberg (Tel.-Nr. 09371/945-0) erbeten.

vd/Polizei Miltenberg