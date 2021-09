Autos in Frammersbach verkratzt

Die beiden Fahrzeuge waren in einer Parkbucht kurz vor der Gaststätte „Zur Traube“ ordnungsgemäß abgestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter 09352/874130 zu melden. Für sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen, wurde durch den Eigentümer der Fahrzeuge eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgelobt.

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Lohr, Teile eine Steckaluleiter. Die Leiter war im Hinterhof des Anwesens an eine Mauer gelehnt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lohr am Main, 09352/874130

Joints in der Tasche: Lohr

Einer Streife der Polizeiinspektion Lohr, fielen am Montag nachmittag zwei Heranwachsende auf, da sie augenscheinlich Drogen konsumiert hatten. Einer der beiden hatte noch zwei Joints dabei. Die Joints wurden sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizeiinspektion Lohr/ienc