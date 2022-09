Autoreifen in Klingenberg zerstochen - Zeugen gesucht

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Firmen-Pkw der Marke Daimler, der im Hof eines Anwesens in der Bergstraße stand. An dem Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, der vordere rechte Reifen zerstochen. Der Täter entkam unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Wer möglicherweise Hinweise zum Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.

Mehrere Sachbeschädigungen - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Offenbar bereits Ende August sind in den Straßen "Im Steiner" und "Siemensring" zwei Straßenlaternen offenbar mutwillig beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.000 Euro. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen kann der Zeitraum auf Montag, 29. August, auf Dienstag, 30. August, eingegrenzt werden. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt.

MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18.00 Uhr, und Montagvormittag, 10.15 Uhr, hat ein Unbekannter ein Seitenfenster eines Sanitätshauses in der Hauptstraße beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall gelang es dem Täter, unerkannt zu entkommen.

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend parkte eine Fahrzeugbesitzerin ihren grauen Renault Megane gegen 22.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Maingasse. Als sie am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr rechter Außenspiegel offenbar mutwillig beschädigt wurde. Die Verkleidung zerbrach, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro entstand.

In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 09371/945-0.

Dieseldiebstahl auf Firmengelände in Großheubach - Wer hat Verdächtiges beobachtet

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der vergangenen Wochen hat ein Unbekannter auf einem Firmengelände Diesel von zwei Lastwagen der Bundeswehr abgezapft. Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und bittet um Hinweise.

Die beiden Bundeswehrfahrzeuge standen seit dem 01. August 2022 auf einem Werkstattgelände in der Industriestraße. Nachdem der Kraftstoffdiebstahl am vergangenen Wochenende bemerkt worden ist, wurde der Fall bei der Miltenberger Polizei zur Anzeige gebracht. Der Beuteschaden dürfte sich dem Ermittlungsstand nach auf rund 1.000 Euro belaufen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht

SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr, hat ein Fahrzeugbesitzer seinen silbernen Audi A3 in der Zeilbaumstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden am linken vorderen Radkasten. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Laufe des Montags, im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 13.15 Uhr, auf einem Supermarkparkplatz in der Straße "In der Seehecke". Hier wurde die Heckstoßstange eines geparkten Opel Corsa durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Schadenshöhe in diesem Fall dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Montagmorgen parkte ein schwarzer BMW 1er von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr in der Hauptstraße. In diesem Zeitraum touchierte offenbar ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Pkw. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend parkte ein Mann seinen blauen Nissan Qashqai gegen 17.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr, und Sonntagabend, 18.00 Uhr, ereignete sich eine weitere Unfallflucht im Ortsgebiet von Sulzbach. Beschädigt wurde in diesem Fall ein schwarzer Audi A4, der am Rainweg abgestellt war. Der Schaden im Bereich der vorderen linken Felge dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Brückenstraße in Klingenberg wurde am Montag im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr ein schwarzer Skoda beschädigt, der auf dem Winzerfestparkplatz in der Brückenstraße geparkt war. Der Unfallschaden, der sich an der rechten Fahrzeugseite befindet, dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der Verursacher ist ebenfalls unbekannt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher an einem weißen BMW, der im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 21.15 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, in der Bahnhofstraße geparkt war. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

In diesen fünf Fällen bittet die Polizeiinspektion Obernburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0.

dc/Polizei Kreis Miltenberg