Automatenknacker scheitern in Karlstein-Dettingen

Zwischen dem 24.03.2020 und dem 20.05.2020, versuchte in Karlstein am Main in der Straße „Auwanne“ ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der unbekannte Täter hebelte mehrmals an dem Automaten und mußte seine Versuche, ohne Beute zu erlangen, aufgeben. Der Schaden an dem Automaten beträgt ca. 1.500.- Euro

BMW kollidiert mit Dachs

Mömbris, OT Schimborn, Lkrs. Aschaffenburg. Am 30.05.2020, gegen 01.25 Uhr, konnte ein 20-jähriger Mömbriser, der mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2305 vom Mömbris Richtung Schimborn fuhr, kurz nach dem Ortsausgang Mömbris, einen Zusammenstoß mit einem querenden Dachs nicht mehr verhindern. Der Dachs starb noch an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.800.- Euro

Autoscheibe eingeschlagen

Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg. Zwischen dem 28.05.2020, 21.30 Uhr und dem 29.05.2020, 07.30 Uhr wurde in Schöllkrippen, Aschaffenburger Straße, in einem Hinterhof die Fahrerscheibe eines abgemeldeten Mazda eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 200.- Euro.

