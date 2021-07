Autoknacker in Kleinheubach

Am Freitag, um 2.50 Uhr, wachte in Kleinheubach in der Bachgasse ein Zeuge auf, da er von der Straße kommend laute Geräusche hörte. Nachdem er den Rolladen hochzog sah er noch eine Person von seinem Firmenfahrzeug wegrennen. Er überprüfte seinen Toyota und bemerkte Aufbruchspuren an der Heckklappe. Der unbekannte Mann, etwa 1.75 Meter groß mit dunkler Bekleidung hat versucht die Klappe aufzustemmen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Audi in Kleinheubach angefahren - Fahrer flüchtet

In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 21.00 Uhr, parkte in Kleinheubach in der Hauptstraße ein schwarzer Audi. In dieser Zeit wurde die linke Fahrzeugseite, vermutlich von einem Lkw, angefahren. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 10000,- EUR zu kümmern.

Am Donnerstag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr, parkte in Großheubach auf dem Parkplatz des Action-Marktes, ein Seat. In dieser Zeit wurde das Auto an der rechten Seite angefahren und der Verursacher fuhr einfach davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

Heckscheibe an Renault in Bürgstadt eingeschlagen

Am Donnerstag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr, parkte in Bürgstadt in der Jahnstraße ein silberner Renault. In dieser Zeit wurde die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen, sowie unterhalb der Scheibe noch eine Delle verursacht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg