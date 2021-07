Autokennzeichen von Polo in Gemünden gestohlen

Am Donnerstag, im Zeitraum von 14:00 bis 15:00 Uhr, stellte eine 55-jährige Frau ihren VW Polo auf einem Parkplatz an der Staatsstraße 2303, an der oberen Einfahrt nach Adelsberg, ab. Zu diesem Zeitpunkt waren noch beide amtliche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Bei ihrer Rückkehr, etwa 1 Stunde später, fehlte das hintere Kennzeichen. Dieses war offensichtlich aus dem Kunststoffrahmen herausgerissen worden.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Auto in Gemünden angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montag- bis Donnerstagmorgen wurde der Pkw Opel Insignia einer 61-jährigen Frau angefahren und beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich Lkw) verursachte eine Delle im Bereich der hinteren linken Türe. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Als Unfallörtlichkeit dürfte entweder ein Parkplatz an der Mainlände oder im Baumgartenweg in Frage kommen. Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden