Autokennzeichen in Wörth gestohlen

Wörth. Im Zeitraum vom 04.06.22, 17.30 Uhr bis 05.06.22, 10.40 Uhr wurde an einem VW-Transporter der in der Gartenstraße geparkt war, das hintere Kennzeichen gestohlen.

Wörth. Im gleichen Zeitraum wurde an einem Audi der in der Siedlungstraße geparkt war, ebenfalls das hintere Kennzeichenschild gestohlen.

Scheibenwischer von Auto in Wörth angerissen

Wörth. Im Zeitraum vom 05.06.22, 18.30 Uhr bis 05.06.22, 08.30 Uhr wurde an einem geparkten Pkw, Mitsubishi in der Siedlungstraße der Heckscheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Polizei Obernburg