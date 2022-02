Autokennzeichen in Gemünden gestohlen

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20,-, der Entwendungsschaden auf ca. 60,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 15:35 Uhr, wurde in der Mühlenstraße ein Rollerfahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei zeigte der 17-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Auf Nachfrage räumte der junge Mann ein, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Den 17-Jährigen erwartet eine Anzeige, d. h. 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte, sowie 500,- Euro Geldbuße.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Bergstraße in Fahrtrichtung Hammelburg. An einer Ampel musste er verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren rollte ein vor ihm befindlicher weißer Pkw VW Polo rückwärts auf den Pkw Fiat des 27-Jährigen. Der Polo-Fahrer fuhr anschließend weiter.

Der Fiat-Fahrer zeigte den Unfall daraufhin bei der Polizei an. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

Über das Autokennzeichen konnte der 50-jährige Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Er wird wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Fahrer eines Kleintransporters angetrunken in Gemünden unterwegs

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmittag gegen 12:30 wurde der Polizei ein „Schlangenlinienfahrer" aus Richtung Hammelburg mitgeteilt. Der 44-jährige Fahrer des Kleintransporters konnte in Gemünden angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Da ein Alkotest einen Wert von 0,92 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Wildunfälle

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 06:10 Uhr befuhr eine 46-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck. Hierbei erfasste sie frontal ein Reh. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Skoda entstand Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Gemünden-Harrbach. Am Sonntag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Harrbach in Fahrtrichtung Karlstadt, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Ob am Pkw Mercedes ein Schaden entstanden ist, konnte zur Nachtzeit noch nicht geklärt werden. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt.

Vorsätzliche Sachbeschädigungen in Gemünden

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend wurden der Polizei „randalierende Jugendliche" in der Nähe des Bahnhofes gemeldet, welche sich an einer Streukiste zu schaffen machen würden. Beim Eintreffen der Beamten konnten zwei Personen festgestellt werden, welche sich beim Erkennen des Polizeifahrzeugs schnell entfernen wollten. Da die beiden Männer im Alter von 17 und 20 Jahren jedoch eine Kiste Bier bei sich hatten und diese vermutlich nicht stehen lassen wollten, war ein schnelles Vorankommen unmöglich.

Bei einer Nachschau wurde die angegangene Streukiste unterhalb der Brücke am Radweg aufgefunden. Die Kiste war leer und blieb unbeschädigt. Die Übeltäter wurden aufgefordert, die Kiste wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückzustellen. Weiterhin wurde bekannt, dass die beiden auch noch gegen zwei Beleuchtungslampen am Radweg getreten hatten, wobei ein Leuchtmittel, sowie ein Lampenschirm beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden