Autofahrerin unter Drogeneinfluss in Karsbach

Gemünden-Massenbuch, Lkr. Main Spessart. In der Nacht zum Sonntag, gegen 04:10 Uhr, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die Ortsverbindungsstraße von Wiesenfeld in Richtung Massenbuch. Ca. 2 km vor Massenbuch kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Die Autofahrerin erfasste das Tier mit der rechten Fahrzeugseite. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Gemünden-Harrbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten in Richtung Karlburg. Kurz vor Harrbach querte ein Reh die Fahrbahn. Das Reh wurde frontal erfasst und getötet. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden