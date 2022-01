Autofahrerin unter Drogen am Steuer in Aschaffenburg

Auf Nachfrage händigte sie freiwillig eine geringe Menge des Betäubungsmittels an die Polizei aus und gestand zuvor auch solches konsumiert zu haben. Aufgrund der anzunehmenden Fahruntüchtigkeit wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich ebenfalls das sechs Monate alte Kind der 33-Jährigen im Fahrzeug. Das Kind wurde durch die Streifenbeamten in die Obhut der Großmutter übergeben.

Peugeot in der Aschaffenburger Mattstraße beschädigt

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Mittwoch, dem 12.01.2022 bis Dienstag, dem 18.01.2022, wurde der 22-jährige Fahrzeughalter eines Peugeot Opfer einer Sachbeschädigung. Zunächst stellte der 22-Jährige fest, dass ein unbekannter Täter Schrauben unter den Vorderreifen platzierte, sodass die Reifen dadurch Luft verlieren sollten. Daraufhin parkte er sein Auto in der zum Mehrfamilienhaus zugehörigen Tiefgarage. Auch dort war das Fahrzeug scheinbar nicht sicher vor dem Täter. Als der Fahrzeughalter Dienstag gegen 15:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrerfenster eingeschlagen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg haben am Tatort Spuren gesichert. Hinweise zum Täter gibt es aktuell noch nicht.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Bargeld in Aschaffenburger Kleidergeschäft gestohlen

Aschaffenburg. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter insgesamt 3.700 Euro Bargeld aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wermbachstraße gestohlen. Das Bargeld befand sich in einem Briefcouvert hinter den Verkaufstresen in einer Handtasche. Hinweise zum Täter gibt es aktuell noch nicht.

Mehrere Wildunfälle im Landkreis Aschaffenburg

Insgesamt vier Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit Wildtieren wurden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg am gestrigen Mittwoch aufgenommen. Die jeweiligen Fahrzeugführer blieben dabei unverletzt. Zusammengefasst beläuft sich der entstandene Sachschaden auf fast 7.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg