Autofahrerin übersieht Radfahrer in Aschaffenburg

Als die 42-jährige Fahrerin kurz nach der Reigersberger Straße nach links in eine Stichstraße abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten 15-jährigen Fahrradfahrer. Diesen hob es aus dem Sitz und er kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der unbehelmte Radler erlitt Schürfwunden und einen abgebrochenen Zahn. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden fällt gering aus.

77-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Am Mittwochmorgen, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Citroen die Staatstraße 2312 von der A3 kommend in Richtung Hessenthal. Hierbei kam er auf nasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in Folge dessen. Der 77-Jährige verletzte sich leicht und wurde von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Weibersbrunner Feuerwehr unterstützte an der Unfallörtlichkeit. Die Fahrbahn musste zur Räumung für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Unfallflucht - Spiegelklatscher in Rothenbuch

Am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 26 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei fuhr ein Daimler von Rothenbuch kommend in Richtung Aschaffenburg. Als ihm ein anderes unbekanntes Fahrzeug entgegenkam, kam es zur seitlichen Berührung. Hierdurch wurde der Außenspiegel des Daimlers beschädigt und die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Während der Daimler-Fahrer anhielt und wartete, entfernte sich der andere unbekannte Fahrzeugführer ohne jegliche Maßnahme.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fiat 500 in Mainaschaff verkratzt

Ein unbekannter Täter versah in der Zeit von 03. - 13.10.20 einen roten Fiat 500 mit einem Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war in der Fritz-Haber-Straße abgestellt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

