Autofahrerin übersieht Motorradfahrer bei Karsbach

Gegen 10:45 Uhr befuhr die 78-jährige Autofahrerin die B 27 von Gemünden kommend in Richtung Weyersfeld. Hierbei wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer und prallte mit ihrem Pkw Renault gegen die linke Seite des Krades, wobei der Kradfahrer stürzte. Der 59-jährige Kradfahrer erlitt hierbei eine Beinfraktur und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Zwei geparkte Auto angefahren

Gössenheim. Am Montag gegen 09:00 Uhr rangierte eine 59-jährige VW-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Hierbei touchierte sie einen geparkten Pkw Opel. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

Gemünden. Gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Netto-Parkplatz ebenfalls zu einem Kleinunfall. Hierbei stieß eine 82-jährige BMW-Fahrerin gegen einen geparkten Pkw Opel. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert.

Burgsinn. Am Montagmorgen gegen 06:25 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Der Suzuki-Fahrer erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gemünden-Wernfeld. Am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, stolperte ein dunkel gekleideter Mann ohne jegliche Beleuchtung auf der B 26 zwischen Wernfeld und Gemünden herum, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Eine Polizeistreife holte den deutlich alkoholisierten Mann schließlich von der Straße. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Bei der Durchsuchung des 56-jährigen Mannes wurde Marihuana aufgefunden. Da sich der ortsfremde Mann nur schwankend auf den Beinen halten konnte und keine Möglichkeit zur Übernachtung hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Er durfte die Nacht in einem Haftraum der Polizei verbringen. Gegen ihn wird Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.