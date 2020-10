Autofahrerin übersieht in Karlstadt Motorradfahrer

Bei der Ortseinfahrt Karlstadt fuhr die Dame dann in den dort befindlichen Kreisverkehr ein, übersah jedoch, dass sich in diesem bereits ein Motorradfahrer befand. Der Harley-Davidson-Fahrer musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wodurch dieser zu Sturz kam. Die beteiligten Fahrzeuge berührten sich dabei nicht, weshalb am Pkw der Unfallverursacherin folglich kein Schaden entstand. Die Beschädigungen am Motorrad werden auf 2.500 Euro geschätzt.

vd/Polizei Karlstadt