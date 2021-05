Autofahrerin übersieht bei Wörth Radfahrer

Die Skodafahrerin wollte vom Schotterparkplatz neben dem Sportlatz auf die Odenwaldstraße nach rechts einbiegen und übersah hierbei den Aschaffenburger Radler, der mit seinem Rennrad unterwegs war. Der Radler erlitt bei der Kollision mit dem Skoda leichte Prellungen, eine Behandlung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst war aber nicht erforderlich. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Renaultfelgen entwendet

Klingenberg. Am späten Donnerstag Nachmittag gegen 17.50 Uhr hat ein noch Unbekannter in Röllfeld einen Satz Fahrzeugfelgen entwendet.

Der rumänisch sprechende Dieb hatte für den Abend einen Kauftermin vereinbart, sich aber bereits vorher am Betriebsgelände eines Autohändlers eingefunden. Hier nutzte er die Abwesenheit des Händlers und lud vier Renaultfelgen, die auf dem Firmengelände abgelegt war, in sein Fahrzeug ein.

Als der Händler später zu seiner Firma kam, stellte er das Fehlen der Felgen im Wert von ca. 500 Euro fest.

Der unbekannte Dieb nutzte einen Pritschenwagen mit Anhänger. Auf dem Hänger wurde ein abgemeldeter Audi A 6 transportiert.

Möglicherweise war der Mann auch in anderen Kfz-Betrieben im Landkreis unterwegs und hat hier den Pkw Audi A 6, neueres Modell gekauft. Die PI Obernburg erhofft sich hier Hinweise auf den Dieb.

Einbruchsversuch

Erlenbach. In der Zeit von 19.05.2021 12:00 (Mi) - 20.05.2021 13:00 (Do) hat ein noch Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus in der Friedenstraße einzubrechen.

Der Täter versuchte, über die rückwärtig gelegene Kellertüre in das Einfamilienhaus zu gelangen. Der Täter scheiterte jedoch beim Versuch, mittels eines kleinen Schraubenziehers die Kellertüre aufzuhebeln. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 50 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Mönchberg. Am Donnerstag Abend gegen 18:50 Uhr ist einer Zivilstreife auf der Strecke Eschau Mönchberg ein Pkw Ford aufgefallen, dessen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, nahmen sie die Verfolgung des verdächtigen Fords auf. Dessen Fahrer versuchte, nachdem er die Polizeibeamten bemerkt hatte, auf der kurvigen Strecke mit Vollgas zu entkommen. Bei der Verfolgung des Fordfahrers zeigte der Tacho Geschwindigkeiten bis 140 km/h an. Der Flüchtige konnte schließlich in Mönchberg in der Hauptstraße überprüft werden, nachdem er die Streife nicht „abhängen“ konnte.



Der 30-jährige Fahrer räumte sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm wegen Drogenkonsum entzogen worden. Auch gegen die Fahrzeugbesitzerin, die dem Drogenkonsumenten das Fahrzeug überlassen hatte, wird ermittelt.