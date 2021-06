Autofahrerin überschlägt sich und wird verletzt bei Aura im Sinngrund

Gegen 18:25 Uhr befuhr eine 28-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgjoß in Richtung Aura. Im kurvenreichen Streckenverlauf kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken geriet sie zunächst auf die Gegenfahrbahn und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie schleudernd nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztendlich auf der Fahrzeugseite im Buschbewuchs einer leicht abfallenden Böschung zum Stehen.

Die 28-jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw Fiat entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Die Feuerwehren aus Burgsinn und Aura waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Absicherung und Verkehrssperrung.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 17:15 Uhr befuhr der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Karlburg. Zeitgleich kam ihm ein 64-Jähriger, ebenfalls mit einem Kleintransporter entgegen. Auf Höhe der „Klingenmühle“ kam es bei der Vorbeifahrt zur Spiegelberührung. Hierbei gingen beide Außenspiegel zu Bruch. Da beide Beteiligte angaben, äußerst weit rechts gefahren zu sein, konnte die „Schuldfrage“ bislang nicht geklärt werden.

Zeugen des Unfalles werden daher gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 009351/97410, zu melden.

Roller und Mountainbike bei Rieneck gefunden

Rieneck. Am Sonntagmittag fand ein Radfahrer neben dem Radweg Rieneck-Burgsinn im Gras ein Kinder-Mountainbike und einen Alu-Roller. Beide Gegenstände befanden sich in einem schlechten Zustand. Die Liegezeit könnte schon länger sein. Beide Gegenstände wurde als Fundsache der Stadt Rieneck übergeben.

Wildunfall

Gemünden. In der Nacht zum Samstag, gegen 0:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Ortsverbindungsstraße zwischen Neutzenbrunn und Aschenroth. Ca. 400 Meter nach Neutzenbrunn querte ein Reh die Fahrbahn, welches er frontal erfasste. Das Reh wurde hierbei getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden