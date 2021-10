Autofahrerin touchiert in Alzenau geparkten VW

Es wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Gesamtschaden von ca. 2.000.- Euro.

Auffahrunfall

Mömbris. Am Dienstagnachmittag konnte ein VW-Fahrer in der Alzenauer Straße nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das Fahrzeugheck eines 59-jährigen Opel-Fahrers. Dessen Fahrzeug schob er auf einen wartenden Peugeot. Alle Beteiligten waren von Alzenau in Richtung Mömbris unterwegs. Es wurde niemand verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000.- Euro.