Autofahrerin tötet querendes Reh bei Gössenheim

Gössenheim. In der Nacht zum Samstag, gegen 01:10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2301 von Sachsenheim kommend in Fahrtrichtung Wernfeld, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Wild getötet wurde. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Gemünden. Am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw VW von Hofstetten in Fahrtrichtung Gemünden, als ein Reh die Fahrbahn querte und von ihrem Pkw erfasst und getötet wurde. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Gemünden. Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 12:30 bis 13:00 Uhr, befand sich eine 55-jährige Frau beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße. Ihre Handtasche hing dabei am Einkaufswagen und war zeitweise unbeobachtet. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Pkw Mercedes verkratzt

Gemünden. Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis -abend wurde ein auf dem Parkplatz in der Duivenallee abgestellter Pkw Mercedes an der Beifahrerseite verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert.

Außenspiegel touchiert

Gemünden. Am Freitag, gegen 11:20 Uhr, touchierte eine 67-jährige Opelfahrerin in der Schulstraße beim Vorbeifahren aus Unachtsamkeit den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw VW, so dass dieser leicht umgeknickt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 100,- Euro.

Baum am Kriegerdenkmal umgesägt

Karsbach. Bislang unbekannte Täter haben einen am Kriegerdenkmal in Heßdorf befindlichen Baum umgesägt. Der Tatzeitraum lässt sich auf den 22.06.2021, 07.30 bis 12.00 Uhr eingrenzen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gemünden unter der Nummer: Tel. 09351/97410

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden