Am Dienstagmorgen, gegen 7.10 Uhr, fuhr eine 34-jährige Autofahrerin von Reichenbuch kommend bergwärts in Fahrtrichtung Schönau. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam sie im Verlauf einer Linkskurve ins Rutschen und überfuhr ein am rechten Straßenrand stehendes Verkehrszeichen. Am Schild entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euroam BMW wird der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt.

dc/Meldungd der Polizei Gemünden