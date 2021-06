Autofahrerin reißt Bahnschranke bei Wörth aus Verankerung

Die Mercedesfahrerin fuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Fahrtrichtung Trennfurt. Als sie auf den beschrankten Bahnübergang zufuhr übersah sie das bereits blinkende Rotlicht und fuhr in den geschützten Bereich ein. Sie nahm das Rotlich erst wahr, als sie bereits die Schranke passiert hatte und hielt auf den Geleisen an. Daraufhin wollte die Fahranfängerin den geschützen Bereich wieder verlassen und setzte zurück. Hierbei fuhr sie gegen die sich bereits gesenkte Bahnschranke. Beim Auffahren auf die Schranke ging die Heckscheibe des Mercedes zu Bruch, weiterhin wurde der Schrankbaum aus der Verankerung gerissen. Der Bahnverkehr wurde glücklicherweise nicht gefährdet.

Kontrollen am Honischbeach

Niedernberg. Im Rahmen der Bestreifung des Honischbeaches haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag Abend einen Drogenkonsumenten ertappt. Der junge Mann hatte sich im Bereich des Badesees aufgehalten und fiel der Streife beim „kiffen „ auf. Die Beamten stellten den angerauchten Joint des 20-Jährigen sicher. Bei weiteren Überprüfungen im Seenbereich stellten die Beamten noch diverse Ordnungswidrigkeiten fest, die laut Seensatzung verboten sind. So unterband die Streife auch das Shisharauchen einer Kleingruppe, die am See lagerte.

Dunkler VW-Kombi mit AB-Kennzeichen unfallflüchtig

Sulzbach. Eine Unfallflucht ist am Dienstag Abend vom Parkplatz des Rewemarktes in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Eine Zeuge konnte hier beobachten, wie eine Kundin des Marktes mit ihrem vermtl. VW-Kombi (AB-Kennzeichen) beim rückwärts Ausparken an einem daneben geparkten grünen VW-Polo hängen blieb. Die Dame mit dunklen kürzeren Haaren setzte ihre Fahrt nach dem Ausparken fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Möglicherweise hat sie auch auf Grund der geringen Anstoßgeschwindigkeit gar nicht bemerkt, dass sie den VW-Polo touchiert hat. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

