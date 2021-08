Autofahrerin rammt in Alzenau beim rückwährtsfahren anderes Auto - 4000 Euro

BMW-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Karlstein-Dettingen. Am Mittwochabend um 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei einen 20-jährigen BMW-Fahrer in der Hanauer Landstraße. Da im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Mömbris-Mensengesäß. Am Mittwochabend um 22.15 Uhr erfasste eine VW-Fahrerin in der Hauensteinstraße ein Reh. Bei dem Zusammenstoß wurde der vordere rechte Kotflügel beschädigt und ein Schaden von 1.500 Euro verursacht.

Radfahrerin gestürzt

Alzenau. Am Mittwochabend kam eine Radfahrerin in der Hanauer Straße zu Fall, dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Mountainbike um 20.30 Uhr auf der Hanauer Straße in Richtung Mühlweg. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr wollte sie einem von hinten kommenden Bus Platz machen. Als sie von der Straße auf den Gehweg wechseln wollte, stürzte sie. Es war zu keiner Berührung mit dem Bus gekommen. Der 54-jährige Busfahrer hielt kurz an, nachdem die Frau aufgestanden war und ihr Rad auf den Gehweg schob, fuhr er weiter, ohne sich um Frau zu kümmern. Die Radfahrerin erlitt bei dem Sturz eine Platzwunde am Kinn sowie Abschürfungen an den Knien und Händen. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden.

Unfallflucht

Alzenau. Bereits am Donnerstag letzter Woche kam es in der Emmy-Noether-Straße zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte gegen 15 Uhr einen Mitsubishi, der dort abgestellt war, im Heckbereich angefahren. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Gartenzaun beschädigt

Alzenau-Wasserlos. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter den Gartenzaun eines Anwesens in der Friedhofstraße. Er riss ein Zaunfeld aus Holz heraus und verursachte dadurch einen Schaden von 300 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Alzenau