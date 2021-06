Autofahrerin rammt bei Gemünden Kleintransporter seitlich

Gegen 08:05 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lohr. An der Einmündung zur Friedenstraße wollte er nach rechts abbiegen. Wegen seines Kleintransporters und des somit größeren Abbiegeradius holte er vor dem Abbiegen aus, indem er zunächst nach links fuhr und dabei seinen eigentlichen Fahrstreifen komplett verließ.

Eine dahinter fahrende 37-jährige Autofahrerin verkannte die Situation und fuhr unvermindert geradeaus weiter. Während des Abbiegevorgangs des Sprinter-Fahrers kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Dienstag gegen 13 Uhr befuhr ein 39-jähriger Smart-Fahrer die Bahnhofstraße in Richtung Karlstadt. Auf Höhe des Busbahnhofes reduzierte er seine Geschwindigkeit, da ein Omnibus aus dem Busbahnhof in die B 26 einfahren wollte. Die nachfolgende 38-jährige Fahrerin eines Kleintransporters erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Smart auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden