Autofahrerin rammt auf der A3 bei Weibersbrunn Verkehrsanhänger

Auf dem linken Fahrstreifen der A 3, auf Höhe Weibersbrunn, war am Donnerstagnachmittag eine Tagesbaustelle eingerichtet, die mit mehreren Vorwarntafeln und Schaltung über die Verkehrsbeeinflussungsanlagen ordnungsgemäß abgesichert war. Eine Dacia-Fahrerin war gegen 15:05 Uhr ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und bemerkte zwar die Baustelle, versäumte es aber sich rechtzeitig nach rechts einzuordnen. Sie stieß daher mit der linken Fahrzeugfront ihres Pkw in das Heck des aufgestellten Verkehrssicherungsanhängers. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Anhänger der Autobahnmeisterei erlitt einen Totalschaden in Höhe von 25000 Euro, der Dacia wurde im Frontbereich eingedrückt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bis zur Räumung der Fahrbahn musste die Autobahn für 20 Minuten voll gesperrt werden, was einen Stau von ca. 5 km Länge zur Folge hatte.

Führerscheine gefälscht

Unabhängig von einander wurden im Laufe des Donnerstags durch Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg zwei gefälschte Führerscheine bei Verkehrsteilnehmern festgestellt. In beiden Fällen liegt damit sowohl eine Urkundenfälschung als auch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor.



A3. Gegen 06:45 Uhr wurde ein Lkw-Gespann auf der A 3 einer mobilen Schleierfahndungskontrolle unterzogen. Der vom Fahrer ausgehändigte litauische Führerschein wies multiple Fälschungsmerkmale auf. Die Weiterfahrt mit dem Lkw wurde unterbunden, der gefälschte Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Litauer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen.



A3. An der Rastanlage Spessart fiel den Beamten um 23:40 Uhr ein abgestellter Honda auf. Bei der Überprüfung der durch den Fahrzeugführer übergebenen Dokumente stellte das geschulte Auge des Beamten fest, dass es sich bei einem griechischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Der 35-jährige Autofahrer räumte ein, dass er den Führerschein in Griechenland gekauft habe. Auch dieses Dokument wurde selbstverständlich einbehalten.