Frau prallt mit Auto in Gemünden auf Fahrschulfahrzeug

Eine 18-jährige Fahrschülerin fuhr am Donnerstag mit ihrem Fahrlehrer um 17 Uhr auf der Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur B26 musste sie warten. Dies erkannte die dahinter fahrende 39-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf das haltende Fahrschulauto auf. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von ca. 3000.- Euro.

Leitplanke geschrammt

Gemünden. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstag um 15 Uhr von Wernfeld in Richtung Karlstadt. Weil ein weißer Lkw teilweise auf ihrer Fahrbahn entgegen kam, musste sie nach rechts ausweichen. Hierbei schrammte sie mit ihrer Autoseite ca. 60 Meter an der dortigen Leitplanke entlang und beschädigte sich erheblich ihren Pkw. Es wird ein Schaden von ca. 15000.- Euro geschätzt. An der Leitplanke ist kein Schaden entstanden. Der weiße Lkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Eine weitere Beschreibung des Lkw konnte nicht abgegeben werden. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei Gemünden, 09351/9741-0, gebeten.

Unfall beim Ausparken

Gemünden. Am Donnerstag um 06.50 Uhr touchierte eine 54-jährige Autofahrerin beim Ausparken vor einem Geschäft in Langenprozelten einen anderen Pkw. Dabei entstand an ihrem Pkw ein geringer Sachschaden.

Mischlingshund gefunden

Burgsinn. Ein schwarzer Mischlingshund, Rüde, ist am Freitag um 00.45 Uhr einer 37-jährigen Frau aus Burgsinn am Friedhof in Burgsinn zugelaufen. Der Hund wurde ins Tierheim nach Lohr verbracht und kann dort abgeholt werden.

Gemünden. Ein 50-jähriger Mann wurde durch Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht in Gemünden zu einer Verhandlung gegen ihn vorgeführt. Die Beamten waren auch während der Verhandlung anwesend. Nach Beendigung der Verhandlung wurde der 50-jährige auf dem Parkplatz des AG Gemünden von den Beamten entlassen. Weil der 50-jährige Mann durch die Beamten nicht nach Hause gefahren wurde, „bedankte“ er sich indem er mit seiner rechten Hand den „Stinkefinger“ zeigte. Nun wird wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt.

Bahnunterführung beschmiert

Gemünden. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise, da Unbekannte die Bahnunterführung am Bahnhof in Langenprozelten beschmiert haben. Es wurde ein Schriftzug: „Mehr Liebe und Toleranz“ und „Dino“ mit schwarzer Farbe an die Wände geschrieben. Tel: 09351/97410.

mci / Quelle: Polizei Gemünden