Autofahrerin missachtet Vorfahrt bei Dammbach - Zugmaschine kippt um

In der Wintersbacher Straße wollte gegen 14:45 Uhr eine Pkw-Fahrerin von der Friedhofstraße nach links Richtung Krausenbach fahren. Sie missachtete die Vorfahrt einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, die in die Friedhofstraße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die leichte Zugmaschine umkippte. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Die Feuerwehr Dammbach unterstützte bei der Unfallaufnahme und schob das Fahrzeug mit vereinten Kräften zur Halteradresse. Es enstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro.

Rote Kennzeichen widerrechtlich angebracht

Großostheim. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Montagabend gegen 22:00 Uhr bei einem Pkw festgestellt, dass die roten Händlerkennzeichen an einem zugelassenen Pkw angebracht waren, für den es bereits zugeteilte Kennzeichen gibt. Der 43-Jährige Fahrer gab an, dass er das Fahrzeug in einigen Tagen ummelden möchte und bereits vorab die Kennzeichen wechselte. Es wird ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Am Pkw Leuchten und Steuergerät ausgebaut

Stockstadt. In einem umzäunten Gelände „Am Sandnickel“ wurde in der Nacht vom Sonntag auf Montag die Scheibe eines dort abgestellten Daimler-Benz eingeschlagen und beide Leuchten, ein Steuergerät sowie Zierleisten ausgebaut und entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

