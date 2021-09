Autofahrerin fuhr bei Aura in den Graben

Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und nach rechts in Straßengraben. Sie überfuhr hierbei zunächst einen Verkehrsleitpfosten, prallte gegen einen Wasserdurchlass und kann an einem Mast zum Stehen. Am Mast entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Ihr Pkw BMW wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Beim Rangieren geparktes Fahrzeug touchiert

Gräfendorf. Am Mittwochnachmittag gegen 16:50 Uhr rangierte der Fahrer eines Kleintransporters auf dem Baustellengelände des Bahnübergangs Gräfendorf. Hierbei blieb er an einem geparkten Pkw Skoda hängen. An beiden Fahrzeugen entstanden Lackschäden in Höhe von jeweils ca. 2.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Karsbach. Bislang unbekannte Täter versuchten in der vergangenen Woche, in zwei unterschiedlichen Nächten (Do 26.08./Fr.27.08., sowie von Sa. 29.08/So. 30.08.) in das Vereinsheim des Sportvereins Karsbach zu gelangen.

Hierzu versuchten sie die Metalltüre aufzuhebeln. Die Türe hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Der Sachschaden an der Eingangstüre wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

