Autofahrerin kracht in Eußenheim betrunken in Verkehrsinsel

Sowohl die Fahrerin als auch die beiden weiteren Fahrzeuginsassen waren alkoholisiert, blieben bei dem Verkehrsunfall jedoch unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 500,- Euro. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Frau, auf die mehrere Strafanzeigen zukommen, musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in Karlstadt angefahren. Ein vermutlich weißer Pkw beschädigte den linken hinteren Kotflügel des geparkten Fahrzeuges. Der unbekannte Täter fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt