Autofahrerin erfasst Fahrradfahrer - Neunjähriger in Lohr verletzt

Letzterer fuhr ohne zu Schauen aus einer Nebenstraße auf den Nikolaus-Fey-Weg und kollidierte hier mit dem PKW der Fahrzeugführerin. Der Junge erlitt bei diesem Verkehrsunfall Schürfwunden am rechten Knie und kam vorsorglich in das Klinikum Main-Spessart Lohr am Main. Es entstand zudem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Ferner waren kurz nach dem Verkehrsunfall zwei Ersthelfer vor Ort, die den Verkehrsunfall wohl auch beobachteten. Diese werden dringend gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Lohr. Im Laufe des Sonntagvormittags kollidierte beim Rangieren ein PKW mit zwei weiteren Fahrzeugen auf der Mainlände. Dabei entstand an einem PKW ein Streifschaden und am anderen PKW Beschädigungen an der Kennzeichenhalterung. Da dieser Verkehrsunfall bei der Polizei nicht angezeigt wurde, im Nachgang jedoch von einer unbeteiligten Zeugin gemeldet wurde, werden die unfallbeteiligten Fahrzeughalter gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

mci / Quelle: Polizei Lohr