Autofahrerin berührt Leitplanke auf B 26 bei Gemünden

Laut Polizei fuhr sie gegen 16.15 Uhr auf der B26 von Gemünden in Fahrtrichtung Wernfeld. Ihren Angaben zufolge wich sie einem auf der Fahrbahn liegenden Zweig oder ähnlichem aus und touchierte hierbei die Leitplanke. Am Opel entstanden hierbei Schrammspuren an der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert.

An der Leitplanke konnte lediglich leichter Farbabrieb festgestellt werden, jedoch kein eigentlicher Sachschaden.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Gemünden unterwegs

Am Montag gegen 16.45 Uhr hat die Polizei einen Autofahrer in Gemünden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den 26-jährigen Fahrer ein aktuelles Fahrverbot besteht. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbot.

Polizei Gemünden/kick