Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Gössenheim verletzt

Am Donnerstag gegen 08:55 Uhr befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die B 27 von Gössenheim in Richtung Eußenheim. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine steile Böschung hinab und schlug mit der Front ihres Pkws im Erdreich ein. In einer angrenzenden Wiese kam der Pkw VW dann zum Stehen.

Die Autofahrerin wurde durch die Feuerwehren aus Gössenheim und Aschfeld aus ihrem Wagen gerettet und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Leitplanke in Aura geschrammt

Aura im Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Aura kommend in Fahrtrichtung Burgjoß.

Hierbei touchierte er aus Unachtsamkeit die Leitplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Polizei klärt Unfallflucht von Mittelsinn

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Wie bereits in der gestrigen Pressemitteilung berichtet, fuhr am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr ein 25-jähriger VW-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Aura in Richtung Mittelsinn. Etwa 300 m vor Mittelsinn kam ihm ein weißes Fahrzeug entgegen und es kam zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der Fahrer/in des weißen Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter.

Durch Zufall sah der Geschädigte am Nachmittag den weißen Pkw, welcher am Unfall beteiligt war wieder und verständigte unverzüglich die Polizei.

Die 26-jährige Fahrzeughalterin räumte die Fahreigenschaft ein. Gegen die Frau wird Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

dc/Polizei Gemünden