Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Elsenfeld verletzt

Gegen 18.30 Uhr war die 77-jährige Daihatsu-Fahrerin auf der Ortsumgehungsstraße in Richtung Rück unterwegs. An der Ampelkreuzung zu der Dammsfeldstraße übersah sie vermutlich die rote Ampel. Der Daihatsu prallte in die Seite eines Hyundais, welcher bei Grün vom Forstweg in die Dammsfeldstraße fahren wollte.

Dur den Zusammenstoß drehte sich der Hyundai und kam an einer Straßenlampe und einem Verkehrszeichen zum Stehen. Die Fahrt des Daihatsus endete in einer Wiese.

Während der 19-jährige Hyundai-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Daihatsu-Fahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr Elsenfeld sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr.

Ralf Hettler