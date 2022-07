Autofahrerin bei Unfall in Miltenberg verletzt

Die Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Verkehrsschilder in Kleinheubach umgeknickt

Kleinheubach. Unbekannte Täter drückten insgesamt drei Verkehrsschilder der Marktgemeinde mit Gestänge um. Tatorte waren am Brückenohr Richtung Kreisel, im Steiner Nähe des Grüngutsammelplatzes und am Felsenkeller/Ecke Odenwaldstraße. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Tatzeit müsste jedoch vor dem 4. Juli liegen. Wer hat diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Miltenberg. In der Nacht zum Dienstag wurde ein in der Mainstraße geparkter Toyota von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 3700 Euro.

dc/Polizei Miltenberg