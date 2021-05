Autofahrerin begeht in Kahl Unfallflucht nachdem sie Fahrrad gestreift hat

Gegen 16:45 Uhr bog eine bislang unbekannte Fahrerin mit ihrem roten Auto von der Querstraße in die Bahnhofstraße ein. Zeitgleich fuhr ein 17 jähriger Radfahrer von der Alzenau Straße in die Bahnhofstraße. Im Begegnungsverkehr streifte dabei die Pkw-Fahrerin mit ihrer linken Front den Hinterreifen des Radfahrers. Dieser konnte noch einen Sturz verhindern, verletzte sich hierbei jedoch leicht.

An dem Fahrrad wurde das Hinterrad verborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich in Richtung Ortsmitte ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Aufgrund dessen hat die PI Alzenau die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Wildunfall

Westerngrund. Am Montagabend gegen 21:30 Uhr kollidierte ein 33 jähriger Mercedesfahrer in der Hofstädtener Straße kurz nach dem Ortseingang mit einem Reh. Hierbei wurde die Pkw-Front so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Auffahrunfall

Alzenau. Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 21 jähriger mit seinem VW Pkw, der in der Industriestraße in Richtung Ortsausgang fuhr, auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Mercedes auf. Der 70 Jährige Mercedes Fahrer und der 21 Jährige VW Fahrer wurden hierbei nicht verletzt. An den Pkws entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Alzenau