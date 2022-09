Autofahrer weicht Reh aus – drei Verletzte bei Bischbrunn

Gegen 1.05 Uhr war der Wagen auf der Staatsstraße 2312 von Rohrbrunn kommend in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. Der 19-jährige Fahrer verlor, beim Versuch einem Reh auszuweichen, die Kontrolle den Wagen, der sich überschlug und auf dem Dach landete. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein Jugendlicher wurde gegen 00:12 Uhr durch eine Streifenbesatzung im Bereich des Sportzentrums am Äußeren Ring auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen deutlichen Alkoholwert von 1,24 Promille, dieser führte zu einer Blutentnahme beim Fahrer. Den 22-jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Erlenbach b. Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am gestrigen Donnerstag, 01.09.2022, kam gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Sonderpreis Baumarktes in Erlenbach b. Marktheidenfeld. An seinem geparkten Fahrzeug, stellte der Fahrzeughalter nach seinem Einkauf eine Beschädigung durch einen anderen Pkw fest. Die Beschädigungen lassen auf einen Unfallschaden von einem fahrenden Pkw schließen. Am Fahrzeug selbst war kein Hinweis angebracht. Aus diesem Grund wird um aufmerksame Zeugen gebeten, die eventuell den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld