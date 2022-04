Autofahrer weicht in Schweinheim Wildschwein aus und prallt gegen Baum

In der Straße Am Königsgraben kam es am Sonntagabend zwischen Gailbach und Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 30-jähriger Opel-Fahrer einem Wildschwein ausgewichen war. Das Tier kam gegen 19:35 Uhr aus einem Gebüsch rechts der Straße gerannt und überquerte die Fahrbahn. Der erschrockene Autofahrer versuchte auszuweichen, wodurch sich sein Fahrzeug um etwa 100 Grad drehte und er im Bankett linksseitig der Fahrbahn mit einem Baum kollidierte. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 2.000 Euro angegeben.