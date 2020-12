Autofahrer verwechselt in Kleinhaubach Gaspedal mit Bremse

Er fuhr sozusagen beschleunigt in den Graben und überfuhr dabei zwei Verkehrszeichen. Sein Fahrzeug wurde durch dieses Manöver total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 31-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

Ladendieb ertappt

Amorbach. Am Donnerstag, kurz nach 14:30 Uhr, packte ein 41-Jähriger Nahrungsmittel, Bier und Zigaretten in seine Tasche und wollte mit diesem "Proviant" sich an der Kasse vorbeischmuggeln. Allerdings machte er die Rechnung ohne die aufmerksamen Angestellten, diese hielten den Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Heckscheibe an Pkw beschädigt

Kleinheubach. Am Donnerstagnachmittag stellte eine Frau fest, dass die Heckscheibe des von ihr benutzten Pkw VW Polo beschädigt worden war. Sie hatte das Fahrzeug in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße geparkt. Ob hier eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Unbekannt vorliegt oder es sich möglicherweise um einen Spannungsriss in der Heckscheibe handeln könnte, welche zu dem Schaden führte, ist bislang nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Leidersbach, Waldweg

Unbekannte haben in der Zeit von 22.11.2020 00:00 (So) - 30.11.2020 23:59 (Mo) im Waldweg eine Motorsense entwendet.

Das Gartengerät der Marke Echo war von seinem Besitzer in einem Schuppen neben dem Wohnhaus aufbewahrt worden. Möglicherweise nutzte der Dieb eine günstige Gelegenheit, als das Zugangstor zum Anwesen geöffnet war und konnte so die Motorsense aus dem Schuppen mitnehmen.

Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 500 Euro.

Pkw auf Fahrbahn gerammt-leicht verletzt

Kleinwallstadt, Sulzbacher Straße

Am Donnerstag früh gegen 07.40 Uhr ist es in der Sulzbacher Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Handwerker hatte hier seinen Nissan quer zur Fahrbahn mit Warnblinkanlage abgestellt, um einen Anhänger aus einem dortigen Hofraum anzukoppeln. Eine Kleinwallstädterin, die auf der Sulzbacher Straße fuhr, bemerkte das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät und fuhr in die Seite des stehenden Nissan Navara.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Seatfahrerin verletzt und wurde zur Behandlung ins Aschaffenburger Klinikum verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Gegen geparkten Kleintransporter gefahren-leicht verletzt

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Eschauer ist am Donnerstag Nachmittag bin der Elsavastraße verunfallt.

Der Rentner war mit seinem Mazda in der Elsavastraße Richtung Dammbach unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam der Mazdafahrer mit seinem Pkw zu weit nach rechts und stieß hier gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleitransporter. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Der Unfallverursacher musste vom BRK ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden, sein Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Aus Parkbucht ausgefahren-Unfall

Elsenfeld, Bahnhofstraße

Gegen 09.45 Uhr ist am Donnerstag aus der Bahnhofstraße ein Unfall gemeldet worden. Ein Elsenfelder war hier mit seinem VW Polo aus einer Parkbucht in die Bahnhofstraße eingefahren. Hierbei übersah er einen silbernen Pkw VW Touran und fuhr diesem in die Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt, der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 Euro.

