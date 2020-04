Autofahrer unter Drogeneinfluss in Zellingen unterwegs

Die Weiterfahrt des Mannes, welcher dann auch den Konsum von Drogen am vergangenen Wochenende einräumte, wurde unterbunden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Garagenwand beschmiert

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Heideweg in Karlstadt wurde von Mittwoch 08.04.2020 bis Donnerstag 09.04.2020 die Rückwand einer Garage mit orangener Farbe beschmiert. An die Wand wurde großflächig eine Telefonnummer aufgebracht. An der Garage entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 200.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karsltadt