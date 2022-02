Autofahrer unter Drogeneinfluss in Leider von Polizei kontrolliert

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf ihn kommt nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz zu.

Radfahrer rauscht in Fußgänger und flüchtet - Zeugen gesucht

An der Kreuzung Schweinheimer Straße und Spessartstraße kam es nach Aussage eines 21-jährigen Fußgängers am Montagabend um 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der 21-Jährige durch einen unbekannten, männlichen Fahrradfahrer verletzt. Der Fahrradfahrer sah offensichtlich den dunkel gekleideten Fußgänger erst zu spät und kollidierte trotz eingeleiteter Bremsung mit diesem, sodass beide zu Boden fielen. Der Fahrradfahrer stieg daraufhin wieder auf sein Fahrrad und fuhr weiter. Der 21-Jährige klagte anschließend über Kopfschmerzen und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, wo er wegen Prellungen und dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas stationär aufgenommen wurde.

Der Fahrradfahrer war etwa 23 bis 27 Jahren alt und trug eine orangene Jacke sowie eine schwarze Baseballmütze. Er war auf einem blauen E-Bike unterwegs.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Autoreifen durch unbekannten Täter zerstochen

Schweinheim. Im Zeitraum von Freitagnacht bis Montagabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Rotwasserstraße. Der Fahrzeughalter stellte am Montag fest, dass die Beifahrerseite seines Fahrzeuges zerkratzt und der hintere rechte Reifen zerstochen wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Hinweise auf den Täter gibt es aktuell nicht.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Rangelei unter Jugendlichen am Busbahnhof

Nach einem Streitgespräch kam es am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr in der Ludwigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Jungen und einem 15-jährigen Mädchen. Im Gerangel fielen beide zu Boden. Schließlich mischte sich noch der 16-jährige Freund des Mädchens mit ein und fiel ebenfalls zu Boden. Das Mädchen wurde dabei leicht im Gesicht und am Ellenbogen verletzt. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg nahm vor Ort gegen beide Streitparteien jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die Beteiligten der Rangelei waren bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lady