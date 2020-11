Autofahrer unter Drogeneinfluss in Karlstadt

In dem Fahrzeug konnte von den Beamten dann auch eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden werden. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Arnstein. Im Lauf der letzten Woche streifte in der Bahnhofstraße in Arnstein ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, den Außenkamin eines Hauses. Dabei wurden Halterungen des Kamines beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

xere/Polizei Karlstadt