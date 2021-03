Am Montag wurden um 16.15 Uhr in der Kilianstraße in Großheubach und um 19 Uhr in Kleinheubach, Am Alten Turnplatz, bei Verkehrskontrollen bei einem 31-jährigem und bei einem 18-jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der BMW-Fahrer und der Mercedes-Fahrer durften nach einer Blutprobe ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

grr/ Pressebericht PI Miltenberg