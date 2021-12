Autofahrer unter Drogen landet bei Frammersbach im Graben

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-jährigen Fahrer fest. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In seiner Wohnung fanden die Beamten schließlich noch weitere Betäubungsmittel. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bei Überholmanöver Unfall in Lohr verursacht

Lohr am Main. Zu mindestens zwei gefährlichen Überholmanövern ließ sich der bislang unbekannte Fahrer eines BMW verleiten. In einem Fall kam es zu einem Unfall.

Am Ortsausgang Lohr überholte der BMW zunächst trotz Überholverbots ein anderes Fahrzeug und fuhr in Richtung Partenstein. Ca. zwei Kilometer vor dem Ortseingang Partenstein überholte er einen 18-Jährigen und scherte derart knapp vor ihm wieder ein, dass dieser stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Der 18-jährige Geschädigte touchierte hierbei einen Leitpfosten, wobei sein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt unbeirrt in unbekannte Richtung fort.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen den noch unbekannten Fahrer. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein älterer silberner BMW der 3er-Baureihe mit Aschaffenburger Kennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 09352/8741-0 mit der Polizeiinspektion Lohr am Main in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr