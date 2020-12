Autofahrer unter Drogen in Karlstein erwischt

Diverse Anzeigen erwartet ein Autofahrer, der am Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr von einer Polizeistreife in der Auwanne kontrolliert wurde. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 54-jährige Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Nachdem ein Drogentest positiv verlief, wurde die obligatorische Blutentnahme durchgeführt. Erschwerend kommt für den Mann hinzu, dass noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Weiterhin konnte der Mann keinen Grund für seinen Aufenthalt trotz der nächtlichen Ausgangssperre angeben, so dass auch eine Anzeige nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung folgt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Für einen 61-jährigen Kradfahrer war die Fahrt am Dienstagmorgen in der Brentanostraße beendet. Eine Polizeistreife hatte den Mann um 11 Uhr kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Zweirad um ein Kleinkraftrad handelte. Da der Mann allerdings nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Reh in Hessenkurve angefahren

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 17.15 Uhr erfasste ein 51-jähriger Ford-Fahrer auf der Staatsstraße 2305, Höhe der Hessenkurve, ein Reh. Dabei wurde der Pkw im Bereich der linken Front beschädigt (400 Euro).

Parkplatz-Schild beschmiert

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Sonntag und Montag beschmierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz des TV Michelbach in der Albstädter Straße ein Parkplatz-Hinweisschild. Dadurch entstand ein Schaden von 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau